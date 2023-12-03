Частина міста на Харківщині залишилася без світла через аварію

Частина міста Балаклія залишилася знеструмленою через аварійну ситуацію на лінії електропередачі.

Без світла зараз селище Нафтовиків, а також вулиці Заміська та Новозаміська, повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації.

Спеціалісти вже взялися за ремонтні роботи.

Раніше у зведенні щодо енергетичної ситуації в регіонах Міненерго про знеструмлені населені пункти на Харківщині не повідомляло.