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Частина міста на Харківщині залишилася без світла через аварію

Суспільство 11:30   03.12.2023
Олена Нагорна
Частина міста на Харківщині залишилася без світла через аварію

Частина міста Балаклія залишилася знеструмленою через аварійну ситуацію на лінії електропередачі.

Без світла зараз селище Нафтовиків, а також вулиці Заміська та Новозаміська, повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації.

Спеціалісти вже взялися за ремонтні роботи.

Раніше у зведенні щодо енергетичної ситуації в регіонах Міненерго про знеструмлені населені пункти на Харківщині не повідомляло.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2023 в 11:30;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Частина міста Балаклія залишилася знеструмленою через аварійну ситуацію на лінії електропередачі.".