Частина міста на Харківщині залишилася без світла через аварію
Частина міста Балаклія залишилася знеструмленою через аварійну ситуацію на лінії електропередачі.
Без світла зараз селище Нафтовиків, а також вулиці Заміська та Новозаміська, повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації.
Спеціалісти вже взялися за ремонтні роботи.
Раніше у зведенні щодо енергетичної ситуації в регіонах Міненерго про знеструмлені населені пункти на Харківщині не повідомляло.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: авария, Балаклія, свет, Харьков., электроэнергия;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2023 в 11:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Частина міста Балаклія залишилася знеструмленою через аварійну ситуацію на лінії електропередачі.".