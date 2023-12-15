Гололед, туман. Какой будет погода 16 декабря в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 16 декабря, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По Харьковской области:

Без существенных осадков. Ночью слабый туман🌫, слабый гололед. На дорогах гололедица 💧❄️.

Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью 7 — 12° мороза❄️, днем 2 — 7° мороза❄️.

По Харькову:

Без существенных осадков. Ночью слабый туман🌫, слабый гололед. На дорогах гололедица 💧❄️.

Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью 7 — 9° мороза❄️, днем 3 — 5° мороза❄️.