Гололед, туман. Какой будет погода 16 декабря в Харькове и области
Прогноз погоды на завтра, 16 декабря, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
По Харьковской области:
Без существенных осадков. Ночью слабый туман🌫, слабый гололед. На дорогах гололедица 💧❄️.
Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью 7 — 12° мороза❄️, днем 2 — 7° мороза❄️.
По Харькову:
Без существенных осадков. Ночью слабый туман🌫, слабый гололед. На дорогах гололедица 💧❄️.
Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью 7 — 9° мороза❄️, днем 3 — 5° мороза❄️.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: гололед, погода, прогноз погоды, туман, Харьков, Харьковская область, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 15 декабря 2023 в 21:43;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 16 декабря, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".