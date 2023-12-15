Live
  • Пт 15.12.2023
    • Харьков
  •   -7°С
  • USD 36.99
  • EUR 40.41

Гололед, туман. Какой будет погода 16 декабря в Харькове и области

Общество 21:43   15.12.2023
Оксана Якушко
Гололед, туман. Какой будет погода 16 декабря в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 16 декабря, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По Харьковской области:
Без существенных осадков. Ночью слабый туман🌫, слабый гололед. На дорогах гололедица 💧❄️.
Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью 7 — 12° мороза❄️, днем 2 — 7° мороза❄️.

По Харькову:
Без существенных осадков. Ночью слабый туман🌫, слабый гололед. На дорогах гололедица 💧❄️.
Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью 7 — 9° мороза❄️, днем 3 — 5° мороза❄️.

Читайте также: Гололед в Харькове и области: трассы не перекрывали, на улицах местами — каток

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Новый год в Харькове 40 лет назад: ретро-видео показал Центральный парк
Новый год в Харькове 40 лет назад: ретро-видео показал Центральный парк
15.12.2023, 09:29
Главные новости Харькова 15.12: удар С-300, 62 населенных пункта без света
Главные новости Харькова 15.12: удар С-300, 62 населенных пункта без света
15.12.2023, 22:35
В метро Харькова предлагают работу: какие есть вакансии
В метро Харькова предлагают работу: какие есть вакансии
13.12.2023, 14:43
Удар С-300 по Харькову: куда попала ракета и есть ли потерпевшие (фото)
Удар С-300 по Харькову: куда попала ракета и есть ли потерпевшие (фото)
15.12.2023, 14:11
Во сколько обойдется новогодний стол: в мэрии Харькова назвали цены
Во сколько обойдется новогодний стол: в мэрии Харькова назвали цены
15.12.2023, 14:46
Пруд за почти 90 млн грн суд забрал у предпринимателя на Харьковщине
Пруд за почти 90 млн грн суд забрал у предпринимателя на Харьковщине
14.12.2023, 12:16

Новости по теме:

10:44
Гололед в Харькове и области: трассы не перекрывали, на улицах местами — каток
09:03
Поваленные деревья, гололед и переметы: ГСЧС о ситуации на дорогах Харьковщины
14:53
«Движение может остановиться в любой момент»: ситуация на дорогах Харьковщины
15:54
Сильный ветер и гололед: синоптики предупредили об опасности на Харьковщине
13:22
В Харькове коммунальщики убирают снег и борются с гололедом (фото)

Вы читали новость: «Гололед, туман. Какой будет погода 16 декабря в Харькове и области»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 декабря 2023 в 21:43;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 16 декабря, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".