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Ожеледь, туман. Якою буде погода 16 грудня у Харкові та області

Суспільство 21:43   15.12.2023
Оксана Якушко
Ожеледь, туман. Якою буде погода 16 грудня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 16 грудня, повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

По Харківській області:

Без істотних опадів🌤. Вночі слабкий туман🌫, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця💧❄️.

Вітер північно – західний↘️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡 вночі 7 – 12° морозу❄️, вдень 2 – 7° морозу❄️.

 

По Харкову:

Без істотних опадів🌤. Вночі слабкий туман🌫, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця💧❄️.

Вітер північно – західний↘️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡 вночі 7 – 9° морозу❄️, вдень 3 – 5° морозу❄️.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2023 в 21:43;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 16 грудня, повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.".