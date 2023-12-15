Ожеледь, туман. Якою буде погода 16 грудня у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 16 грудня, повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
По Харківській області:
Без істотних опадів🌤. Вночі слабкий туман🌫, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця💧❄️.
Вітер північно – західний↘️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡 вночі 7 – 12° морозу❄️, вдень 2 – 7° морозу❄️.
По Харкову:
Без істотних опадів🌤. Вночі слабкий туман🌫, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця💧❄️.
Вітер північно – західний↘️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡 вночі 7 – 9° морозу❄️, вдень 3 – 5° морозу❄️.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2023 в 21:43;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 16 грудня, повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.".