Туман и небольшой дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 21 декабря
Фото: Василий Голосный
В четверг, 21 декабря, в Харькове и области ночью существенные осадки не предвидятся, днем возможен небольшой дождь. Ночью и утром слабый туман.
Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове столбики термометров в течение ночи будут показывать от 1 до 3 градусов со знаком «плюс», днем — 3 — 5 тепла.
По области ночная температура составит от 0 до 5 тепла, днем — от 2 до 7.
Ветер юго-западный, 7 — 12 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дождь, погода, прогноз, туман, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 20 декабря 2023 в 20:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 21 декабря, в Харькове и области ночью существенные осадки не предвидятся, днем возможен небольшой дождь. Ночью и утром слабый туман.".