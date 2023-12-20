Туман и небольшой дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 21 декабря

В четверг, 21 декабря, в Харькове и области ночью существенные осадки не предвидятся, днем возможен небольшой дождь. Ночью и утром слабый туман.

Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове столбики термометров в течение ночи будут показывать от 1 до 3 градусов со знаком «плюс», днем — 3 — 5 тепла.

По области ночная температура составит от 0 до 5 тепла, днем — от 2 до 7.

Ветер юго-западный, 7 — 12 м/с.