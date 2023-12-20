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Туман и небольшой дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 21 декабря

Общество 20:35   20.12.2023
Елена Нагорная
Туман и небольшой дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 21 декабря Фото: Василий Голосный

В четверг, 21 декабря, в Харькове и области ночью существенные осадки не предвидятся, днем возможен небольшой дождь. Ночью и утром слабый туман.

Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове столбики термометров в течение ночи будут показывать от 1 до 3 градусов со знаком «плюс», днем — 3 — 5 тепла.

По области ночная температура составит от 0 до 5 тепла, днем — от 2 до 7.

Ветер юго-западный, 7 — 12 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 20 декабря 2023 в 20:35;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 21 декабря, в Харькове и области ночью существенные осадки не предвидятся, днем возможен небольшой дождь. Ночью и утром слабый туман.".