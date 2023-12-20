Туман і невеликий дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 21 грудня

У четвер, 21 грудня, у Харкові та області вночі істотні опади не очікуються, вдень можливий невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман.

Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові стовпчики термометрів протягом ночі показуватимуть від 1 до 3 градусів зі знаком “плюс”, вдень – 3 – 5 тепла.

По області нічна температура становитиме від 0 до 5 тепла, вдень – від 2 до 7.

Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с.