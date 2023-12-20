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Туман і невеликий дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 21 грудня

Суспільство 20:35   20.12.2023
Олена Нагорна
Туман і невеликий дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 21 грудня Фото: Василь Голосний

У четвер, 21 грудня, у Харкові та області вночі істотні опади не очікуються, вдень можливий невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман.

Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові стовпчики термометрів протягом ночі показуватимуть від 1 до 3 градусів зі знаком “плюс”, вдень – 3 – 5 тепла.

По області нічна температура становитиме від 0 до 5 тепла, вдень – від 2 до 7.

Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2023 в 20:35;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 21 грудня, у Харкові та області вночі істотні опади не очікуються, вдень можливий невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман.".