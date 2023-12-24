В Харькове рецидивист угнал авто под предлогом тест-драйва

Правоохранители задержали 40-летнего неоднократно судимого жителя города Мерефа за угон автомобиля Lanos в Харькове.

22 декабря под предлогом покупки авто с разрешения заявителя мужчина сел за руль и уехал в неизвестном направлении, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Угонщику уже сообщили о подозрении.

Также правоохранители информируют, что за минувшие сутки на Харьковщине произошло 17 ДТП, в которых 11 человек получили травмы и еще два погибли.

В селе Богатая Чернещина Красноградского района составили админпротокол на водителя, который сел за руль в состоянии опьянения.