На Харьковщине парень угнал Mercedes Benz, а затем бросил его посреди улицы

В Харьковской области правоохранители за час разыскали 21-летнего мужчину, который угнал автомобиль, сообщили в Нацполиции.

О том, что автомобиль Mercedes Benz пропал, в полицию сообщил 46-летний владелец. Мужчина рассказал, что накануне вечером припарковал машину на одной из улиц села Наталино Красноградского района.

Во время розыска полицейские установили, что автомобиль угнал ранее судимый 21-летний местный житель. Злоумышленник повредил центральный замок автомобиля. Проехав несколько улиц, он бросил машину.

В течение часа полицейские разыскали угнанный автомобиль и задержали злоумышленника.

По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.