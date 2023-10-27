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На Харьковщине парень угнал Mercedes Benz, а затем бросил его посреди улицы

Происшествия 22:13   27.10.2023
Оксана Якушко
На Харьковщине парень угнал Mercedes Benz, а затем бросил его посреди улицы

В Харьковской области правоохранители за час разыскали 21-летнего мужчину, который угнал автомобиль, сообщили в Нацполиции.

О том, что автомобиль Mercedes Benz пропал, в полицию сообщил 46-летний владелец. Мужчина рассказал, что накануне вечером припарковал машину на одной из улиц села Наталино Красноградского района.

Во время розыска полицейские установили, что автомобиль угнал ранее судимый 21-летний местный житель. Злоумышленник повредил центральный замок автомобиля. Проехав несколько улиц, он бросил машину.

В течение часа полицейские разыскали угнанный автомобиль и задержали злоумышленника.

По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 октября 2023 в 22:13;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области правоохранители за час разыскали 21-летнего мужчину, который угнал автомобиль, сообщили в Нацполиции.".