Live
  • Сб 28.10.2023
    • Харків
  •   +11°С
  • USD 36.51
  • EUR 38.47

На Харківщині молодик угнав «Mercedes Benz», а потім кинув його посеред вулиці

Події 22:13   27.10.2023
Оксана Якушко
На Харківщині молодик угнав «Mercedes Benz», а потім кинув його посеред вулиці

На Харківщині правоохоронці за годину розшукали 21-річного чоловіка, який викрав автомобіль, повідомили у Нацполіції.

Про те, що автомобіль «Mercedes Benz» пропав, до поліції повідомив 46-річний власник. Чоловік розповів, що напередодні ввечері припаркував машину на одній з вулиць села Наталине Красноградського району.

Під час розшуку поліцейські встановили, що автомобіль викрав раніше судимий 21-річний місцевий мешканець. Зловмисник пошкодив центральний замок автомобіля. Проїхавши декілька вулиць, він покинув автівку.

Впродовж години поліціянти розшукали викрадений автомобіль і затримали зловмисника.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Читайте також: 20-річний хлопець зарізав матір і сестру і влаштував смертельну ДТП у Харкові

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Двоє осіб травмовані та ушпиталені в Харкові через падіння дерева і гілки
Двоє осіб травмовані та ушпиталені в Харкові через падіння дерева і гілки
28.10.2023, 20:38
Росіяни 5 разів безуспішно штурмували два села на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Росіяни 5 разів безуспішно штурмували два села на Харківщині – Генштаб ЗСУ
28.10.2023, 19:51
Повалені дерева і зірвані покрівлі – наслідки буревію в Харківській області
Повалені дерева і зірвані покрівлі – наслідки буревію в Харківській області
28.10.2023, 19:22
Оплата – болюче питання. Лікар з Харкова порівняв роботу в Україні і Німеччині
Оплата – болюче питання. Лікар з Харкова порівняв роботу в Україні і Німеччині
28.10.2023, 18:34
Вітер розірвав навпіл державний прапор у Харкові (відео)
Вітер розірвав навпіл державний прапор у Харкові (відео)
28.10.2023, 16:36
Через негоду запізнюються 5 харківських потягів – Укрзалізниця
Через негоду запізнюються 5 харківських потягів – Укрзалізниця
28.10.2023, 13:42

Новини за темою:


Ви читали новину: «На Харківщині молодик угнав «Mercedes Benz», а потім кинув його посеред вулиці»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2023 в 22:13;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині правоохоронці за годину розшукали 21-річного чоловіка, який викрав автомобіль, повідомили у Нацполіції.".