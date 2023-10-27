На Харківщині молодик угнав «Mercedes Benz», а потім кинув його посеред вулиці
На Харківщині правоохоронці за годину розшукали 21-річного чоловіка, який викрав автомобіль, повідомили у Нацполіції.
Про те, що автомобіль «Mercedes Benz» пропав, до поліції повідомив 46-річний власник. Чоловік розповів, що напередодні ввечері припаркував машину на одній з вулиць села Наталине Красноградського району.
Під час розшуку поліцейські встановили, що автомобіль викрав раніше судимий 21-річний місцевий мешканець. Зловмисник пошкодив центральний замок автомобіля. Проїхавши декілька вулиць, він покинув автівку.
Впродовж години поліціянти розшукали викрадений автомобіль і затримали зловмисника.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Mercedes Benz, автомобиль, машина, Нацполиция, угон, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2023 в 22:13;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині правоохоронці за годину розшукали 21-річного чоловіка, який викрав автомобіль, повідомили у Нацполіції.".