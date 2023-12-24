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У Харкові рецидивіст викрав авто під приводом тест-драйву

Події 11:14   24.12.2023
Олена Нагорна
У Харкові рецидивіст викрав авто під приводом тест-драйву

Правоохоронці затримали 40-річного неодноразово судимого жителя міста Мерефа за викрадення автомобіля Lanos у Харкові.

22 грудня під приводом купівлі авто з дозволу заявника чоловік сів за кермо і поїхав у невідомому напрямку, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Викрадачеві вже повідомили про підозру.

Також правоохоронці інформують, що минулої доби на Харківщині сталося 17 ДТП, в яких 11 осіб отримали травми й ще дві загинули.

У селі Багата Чернещина Красноградського району склали адмінпротокол на водія, який сів за кермо у стані сп’яніння.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2023 в 11:14;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали 40-річного неодноразово судимого жителя міста Мерефа за викрадення автомобіля Lanos у Харкові.".