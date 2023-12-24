У Харкові рецидивіст викрав авто під приводом тест-драйву

Правоохоронці затримали 40-річного неодноразово судимого жителя міста Мерефа за викрадення автомобіля Lanos у Харкові.

22 грудня під приводом купівлі авто з дозволу заявника чоловік сів за кермо і поїхав у невідомому напрямку, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Викрадачеві вже повідомили про підозру.

Також правоохоронці інформують, що минулої доби на Харківщині сталося 17 ДТП, в яких 11 осіб отримали травми й ще дві загинули.

У селі Багата Чернещина Красноградського району склали адмінпротокол на водія, який сів за кермо у стані сп’яніння.