У Харкові рецидивіст викрав авто під приводом тест-драйву
Правоохоронці затримали 40-річного неодноразово судимого жителя міста Мерефа за викрадення автомобіля Lanos у Харкові.
22 грудня під приводом купівлі авто з дозволу заявника чоловік сів за кермо і поїхав у невідомому напрямку, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Викрадачеві вже повідомили про підозру.
Також правоохоронці інформують, що минулої доби на Харківщині сталося 17 ДТП, в яких 11 осіб отримали травми й ще дві загинули.
У селі Багата Чернещина Красноградського району склали адмінпротокол на водія, який сів за кермо у стані сп’яніння.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2023 в 11:14;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали 40-річного неодноразово судимого жителя міста Мерефа за викрадення автомобіля Lanos у Харкові.".