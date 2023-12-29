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В Харькове еще два взрыва — Синегубов подтвердил атаку

Происшествия 07:58   29.12.2023
Оксана Горун
В Харькове еще два взрыва — Синегубов подтвердил атаку Фото: Вадим Беликов

В Харькове уже третья за утро серия взрывов.

Как минимум два взрыва прозвучали около 07:55 в Харькове.

«Снова взрывы. Находитесь в укрытиях», — написал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Это уже третья серия взрывов за утро — первые две были около пяти и семи часов утра.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 07:58;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове уже третья за утро серия взрывов".