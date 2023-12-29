В Харькове еще два взрыва — Синегубов подтвердил атаку

В Харькове уже третья за утро серия взрывов.

Как минимум два взрыва прозвучали около 07:55 в Харькове.

«Снова взрывы. Находитесь в укрытиях», — написал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Это уже третья серия взрывов за утро — первые две были около пяти и семи часов утра.