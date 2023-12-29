В Харькове еще два взрыва — Синегубов подтвердил атаку
Фото: Вадим Беликов
В Харькове уже третья за утро серия взрывов.
Как минимум два взрыва прозвучали около 07:55 в Харькове.
«Снова взрывы. Находитесь в укрытиях», — написал начальник ХОВА Олег Синегубов.
Это уже третья серия взрывов за утро — первые две были около пяти и семи часов утра.
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- • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 07:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове уже третья за утро серия взрывов".