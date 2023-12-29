У Харкові ще два вибухи – Синєгубов підтвердив атаку

У Харкові вже третя за ранок серія вибухів

Як мінімум два вибухи пролунали близько 07:55 у Харкові.

“Знову вибухи. Перебуваєте в укриттях”, – написав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Це вже третя серія вибухів за ранок – перші дві були близько п’ятої та сьомої години ранку.