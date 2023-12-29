У Харкові ще два вибухи – Синєгубов підтвердив атаку
Фото: Вадим Беликов
У Харкові вже третя за ранок серія вибухів
Як мінімум два вибухи пролунали близько 07:55 у Харкові.
“Знову вибухи. Перебуваєте в укриттях”, – написав начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Це вже третя серія вибухів за ранок – перші дві були близько п’ятої та сьомої години ранку.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2023 в 07:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вже третя за ранок серія вибухів".