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В Харькове еще одна серия взрывов, Терехов сообщил о прилетах

Происшествия 07:04   29.12.2023
Оксана Горун
В Харькове еще одна серия взрывов, Терехов сообщил о прилетах

В Харькове около 7:00 утра 29 декабря прозвучало еще несколько взрывов.

Харьковчане насчитали порядка пяти взрывов. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал быть в укрытиях.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о минимум четырех «прилетах» в городе.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 07:04;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 7:00 утра 29 декабря прозвучало еще несколько взрывов".