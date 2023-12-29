В Харькове еще одна серия взрывов, Терехов сообщил о прилетах
В Харькове около 7:00 утра 29 декабря прозвучало еще несколько взрывов.
Харьковчане насчитали порядка пяти взрывов. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал быть в укрытиях.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о минимум четырех «прилетах» в городе.
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- • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 07:04;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 7:00 утра 29 декабря прозвучало еще несколько взрывов".