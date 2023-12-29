В Харькове еще одна серия взрывов, Терехов сообщил о прилетах

В Харькове около 7:00 утра 29 декабря прозвучало еще несколько взрывов.

Харьковчане насчитали порядка пяти взрывов. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал быть в укрытиях.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о минимум четырех «прилетах» в городе.