Live
  • Пт 29.12.2023
    • Харків
  •   +2°С
  • USD 37.98
  • EUR 42.21

У Харкові ще одна серія вибухів, Терехов повідомив про прильоти

Події 07:04   29.12.2023
Оксана Горун
У Харкові ще одна серія вибухів, Терехов повідомив про прильоти

У Харкові близько 7:00 ранку 29 грудня пролунало ще кілька вибухів.

Харків’яни нарахували близько п’яти вибухів. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав бути в укриттях.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про мінімум чотири “прильоти” у місті.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Не тільки С-300: Мельник повідомив, чим ударили по Харкову
Не тільки С-300: Мельник повідомив, чим ударили по Харкову
29.12.2023, 05:37
Головні новини Харкова 29 грудня: повторні вибухи, проблеми з електрикою
Головні новини Харкова 29 грудня: повторні вибухи, проблеми з електрикою
29.12.2023, 07:41
Вибухи в Харкові – поліція закликає бути в укриттях
Вибухи в Харкові – поліція закликає бути в укриттях
29.12.2023, 05:07
Не виключаємо ракетні атаки РФ по об’єктах енергетики Харківщини – Синєгубов
Не виключаємо ракетні атаки РФ по об’єктах енергетики Харківщини – Синєгубов
28.12.2023, 22:13
Ракетна атака та бої на Харківщині – зведення Генштабу
Ракетна атака та бої на Харківщині – зведення Генштабу
29.12.2023, 07:33
У Харкові ще одна серія вибухів, Терехов повідомив про прильоти
У Харкові ще одна серія вибухів, Терехов повідомив про прильоти
29.12.2023, 07:04

Новини за темою:

07:04
У Харкові ще одна серія вибухів, Терехов повідомив про прильоти
05:16
Харків – під масованим ракетним обстрілом – Терехов
11:07
Вибухи можуть лунати на Харківщині: попередження ХОВА
22:48
Головні новини Харкова 20.12: ракетний удар по депо, зимові канікули, ДТП
01:42
Вибухи в Харкові: Терехов повідомив про два “прильоти” біля житлових будинків

Ви читали новину: «У Харкові ще одна серія вибухів, Терехов повідомив про прильоти»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2023 в 07:04;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові близько 7:00 ранку 29 грудня пролунало ще кілька вибухів".