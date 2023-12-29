У Харкові ще одна серія вибухів, Терехов повідомив про прильоти

У Харкові близько 7:00 ранку 29 грудня пролунало ще кілька вибухів.

Харків’яни нарахували близько п’яти вибухів. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав бути в укриттях.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про мінімум чотири “прильоти” у місті.