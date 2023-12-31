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Синегубов сообщил, куда ударили четыре ракеты вечером 31 декабря

Происшествия 17:55   31.12.2023
Оксана Горун
Синегубов сообщил, куда ударили четыре ракеты вечером 31 декабря Фото: иллюстративное

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что под ракетным ударом под Новый год оказался Чугуев.

«Оккупанты нанесли удары ракетами С-300 по городу Чугуев. На эту минуту без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.

По его данным, есть повреждения гражданской нежилой инфраструктуры, в том числе — складских помещений.

«Экстренные службы работают на местах попаданий», — добавил Синегубов.

В 16:08 31 декабря начальник ХОВА сообщил о ракетном ударе по Харьковщине. Тогда он информировал о четырех «прилетах».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 31 декабря 2023 в 17:55;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что под ракетным ударом под Новый год оказался Чугуев".