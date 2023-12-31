Синегубов сообщил, куда ударили четыре ракеты вечером 31 декабря
Фото: иллюстративное
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что под ракетным ударом под Новый год оказался Чугуев.
«Оккупанты нанесли удары ракетами С-300 по городу Чугуев. На эту минуту без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.
По его данным, есть повреждения гражданской нежилой инфраструктуры, в том числе — складских помещений.
«Экстренные службы работают на местах попаданий», — добавил Синегубов.
В 16:08 31 декабря начальник ХОВА сообщил о ракетном ударе по Харьковщине. Тогда он информировал о четырех «прилетах».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, ракетний удар, синєгубов, Чугуїв, Чугуев;
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- • Дата публикации материала: 31 декабря 2023 в 17:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что под ракетным ударом под Новый год оказался Чугуев".