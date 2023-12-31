Главные новости Харькова 31.12: атака «шахедов», последствия ракетных ударов
Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».
07:32
Удары С-300, артобстрелы, авиаудар и атаки – сводка Генштаба ВСУ по Харьковщине по состоянию на 06:00
Вражеские управляемые ракеты С-300 ударили по гражданским объектам центральной части Харькова. Из авиации враг ударил по населенному пункту Песчаное, сообщили в Генштабе ВСУ.
Под артиллерийским огнем оказались около 150 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.
На Купянском направлении украинские защитники отбили 8 атак врага в районе населенного пункта Синьковка.
06:59
Во время удара по гостинице в центре Харькова были заселены 34 номера
«Нанесен удар в центре города по гостинице. Слава Богу, что этот удар был второй, поэтому люди, которые находились в отеле в это время, успели спуститься в подвальные помещения. В отеле сейчас двое пострадавших. Этот факт можно расценивать как терроризм, потому что удары наносились вслепую в центр города с целью максимального уничтожения граждан», — сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
Вечером 30 декабря около 19:00 россияне, предварительно с С-300, ударили по Харькову 5-6 раз, добавил Тимошко.
«Еще один «прилет» – центр города, во двор жилого дома. Предварительно госпитализированы в больницу 6 человек, из которых двое несовершеннолетних. Все со средней тяжестью, телесными повреждениями. Еще 9 гражданам помощь предоставлена на месте», — отметили в полиции.
В Харьковской областной прокуратуре с воздуха показали последствия обстрела центра города. По состоянию на 23:57 было известно о 26 пострадавших.
06:37
«Шахеды» атаковали Киевский район: зафиксированы 4 попадания
По данным пресс-секретаря Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, в результате атаки около 01:00 повреждены несколько административных зданий, кафе и банк.
Сейчас устанавливается информация о травмированных, добавили в прокуратуре.
Следователи начали досудебное расследование по ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).
06:15
В результате ночной атаки российских БпЛА на Харьков, повреждения получили здания в центре города
«Это не военные объекты, а кафе, жилые дома и офисы. В канун Нового года россияне хотят запугать наш город, но мы не испугаемся – мы непобедимы», — отметил мэр Харькова Игорь Терехов.
В 00:54 командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что вражеский БпЛА двигается в направлении Харькова. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник написал о нескольких дронах. В городе было слышно по меньше мере пять взрывов. О нескольких «прилетах» в Харькове сообщил мэр Игорь Терехов. Позже начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник заявил, что силы ПВО Харьковщины отработали по вражеским БпЛА «Шахед».
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: Shahed, БПЛА, здания, кафе, новости, попадания, терехов, удар, Харьков, хроника;
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- • Дата публикации материала: 31 декабря 2023 в 07:32;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».".