Главные новости Харькова 31.12: атака «шахедов», последствия ракетных ударов

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

07:32

Удары С-300, артобстрелы, авиаудар и атаки – сводка Генштаба ВСУ по Харьковщине по состоянию на 06:00

Вражеские управляемые ракеты С-300 ударили по гражданским объектам центральной части Харькова. Из авиации враг ударил по населенному пункту Песчаное, сообщили в Генштабе ВСУ.

Под артиллерийским огнем оказались около 150 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 8 атак врага в районе населенного пункта Синьковка.

06:59

Во время удара по гостинице в центре Харькова были заселены 34 номера

«Нанесен удар в центре города по гостинице. Слава Богу, что этот удар был второй, поэтому люди, которые находились в отеле в это время, успели спуститься в подвальные помещения. В отеле сейчас двое пострадавших. Этот факт можно расценивать как терроризм, потому что удары наносились вслепую в центр города с целью максимального уничтожения граждан», — сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Вечером 30 декабря около 19:00 россияне, предварительно с С-300, ударили по Харькову 5-6 раз, добавил Тимошко.

«Еще один «прилет» – центр города, во двор жилого дома. Предварительно госпитализированы в больницу 6 человек, из которых двое несовершеннолетних. Все со средней тяжестью, телесными повреждениями. Еще 9 гражданам помощь предоставлена на месте», — отметили в полиции.

В Харьковской областной прокуратуре с воздуха показали последствия обстрела центра города. По состоянию на 23:57 было известно о 26 пострадавших.

06:37

«Шахеды» атаковали Киевский район: зафиксированы 4 попадания

По данным пресс-секретаря Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, в результате атаки около 01:00 повреждены несколько административных зданий, кафе и банк.

Сейчас устанавливается информация о травмированных, добавили в прокуратуре.

Следователи начали досудебное расследование по ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).

06:15

В результате ночной атаки российских БпЛА на Харьков, повреждения получили здания в центре города

«Это не военные объекты, а кафе, жилые дома и офисы. В канун Нового года россияне хотят запугать наш город, но мы не испугаемся – мы непобедимы», — отметил мэр Харькова Игорь Терехов.

В 00:54 командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что вражеский БпЛА двигается в направлении Харькова. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник написал о нескольких дронах. В городе было слышно по меньше мере пять взрывов. О нескольких «прилетах» в Харькове сообщил мэр Игорь Терехов. Позже начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник заявил, что силы ПВО Харьковщины отработали по вражеским БпЛА «Шахед».