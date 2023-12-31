В небе над Харьковщиной сбили три «шахеда»

В период с 20:00 30 декабря по 01:00 31 числа на Харьковщине сбили три «шахеда», сообщило Воздушное командование «Восток».

Также силы ПВО ликвидировали один вражеский БпЛА в Днепропетровской области.

Напомним, те «шахеды», которые не удалось «поймать», около 01:00 31 декабря ударили по Киевскому району Харькова, сообщил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, обошлось без пострадавших, однако в результате ударов повреждены отделения банка, Институт метрологии, жилые дома, административные здания и кафе.