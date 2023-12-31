В небе над Харьковщиной сбили три «шахеда»
В период с 20:00 30 декабря по 01:00 31 числа на Харьковщине сбили три «шахеда», сообщило Воздушное командование «Восток».
Также силы ПВО ликвидировали один вражеский БпЛА в Днепропетровской области.
Напомним, те «шахеды», которые не удалось «поймать», около 01:00 31 декабря ударили по Киевскому району Харькова, сообщил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, обошлось без пострадавших, однако в результате ударов повреждены отделения банка, Институт метрологии, жилые дома, административные здания и кафе.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Shahed, небо, пво, сбили, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 31 декабря 2023 в 09:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В период с 20:00 30 декабря по 01:00 31 числа на Харьковщине сбили три «шахеда», сообщило Воздушное командование «Восток».".