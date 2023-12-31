У небі над Харківщиною збили три «шахеди»

У період з 20:00 30 грудня по 01:00 31 числа на Харківщині збили три «шахеди», повідомило Повітряне командування «Схід».

Також сили ППО ліквідували один ворожий БпЛА в Дніпропетровській області.

Нагадаємо, ті «шахеди», які не вдалося «зловити», близько 01:00 31 грудня вдарили по Київському району Харкова, повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, обійшлося без постраждалих, однак внаслідок ударів пошкоджені відділення банку, «Інститут метрології», житлові будинки, адміністративні будівлі та кафе.