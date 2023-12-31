«Предновогодний фейерверк для врагов»: имеет ли РФ успехи под Купянском – ВСУ

На Купянском направлении армия РФ продолжает попытки наступать на село Синьковка.

«Пытаются наступать, чтобы создать плацдарм для дальнейшего наступления на Купянск, но мы видели, как феерически горят их танки, их БМП с пехотой. Так сказать, предновогодний фейерверк устраивают наши защитники для врагов. Каких-либо успехов на этом направлении нет», — сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Он также рассказал, чувствуют ли украинские защитники истощение у россиян.

«К сожалению, мы воюем с самой большой страной в мире и их армия хорошо оснащена, и хорошо обучена. Пока ощущения, что они истощаются, нет. Но мы над этим вопросом работаем», — отметил Фитьо.