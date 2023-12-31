«Предновогодний фейерверк для врагов»: имеет ли РФ успехи под Купянском – ВСУ
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На Купянском направлении армия РФ продолжает попытки наступать на село Синьковка.
«Пытаются наступать, чтобы создать плацдарм для дальнейшего наступления на Купянск, но мы видели, как феерически горят их танки, их БМП с пехотой. Так сказать, предновогодний фейерверк устраивают наши защитники для врагов. Каких-либо успехов на этом направлении нет», — сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.
Он также рассказал, чувствуют ли украинские защитники истощение у россиян.
«К сожалению, мы воюем с самой большой страной в мире и их армия хорошо оснащена, и хорошо обучена. Пока ощущения, что они истощаются, нет. Но мы над этим вопросом работаем», — отметил Фитьо.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ВСУ, купянск, Купянское, направление, наступ, наступление, рф, синьковка, Фитьо;
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- • Дата публикации материала: 31 декабря 2023 в 10:28;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении армия РФ продолжает попытки наступать на село Синьковка.".