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«Передноворічний феєрверк для ворогів»: чи має РФ успіхи під Куп’янськом – ЗСУ

Суспільство 10:28   31.12.2023
Вікторія Яковенко
«Передноворічний феєрверк для ворогів»: чи має РФ успіхи під Куп’янськом – ЗСУ Фото: скриншот

На Куп’янському напрямку армія РФ продовжує спроби наступати на село Синьківка.

«Намагаються наступати, щоб створити плацдарм для подальшого наступу на Куп’янськ, але ми бачили, як феєрично горять їхні танки, з БМП, з піхотою. Так би мовити, передноворічний феєрверк влаштовують наші захисники для ворогів. Якихось успіхів на цьому напрямку немає», – повідомив в етері нацмарафону начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

Він також розповів, чи відчувають українські захисники виснаження у росіян.

«На жаль, ми воюємо з найбільшою країною в світі і їхня армія добре оснащена, і добре навчена. Поки що відчуття, що вони виснажуються немає. Але ми над цим питання працюємо», – зазначив Фітьо.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2023 в 10:28;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку армія РФ продовжує спроби наступати на село Синьківка.".