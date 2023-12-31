«Передноворічний феєрверк для ворогів»: чи має РФ успіхи під Куп’янськом – ЗСУ
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На Куп’янському напрямку армія РФ продовжує спроби наступати на село Синьківка.
«Намагаються наступати, щоб створити плацдарм для подальшого наступу на Куп’янськ, але ми бачили, як феєрично горять їхні танки, з БМП, з піхотою. Так би мовити, передноворічний феєрверк влаштовують наші захисники для ворогів. Якихось успіхів на цьому напрямку немає», – повідомив в етері нацмарафону начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.
Він також розповів, чи відчувають українські захисники виснаження у росіян.
«На жаль, ми воюємо з найбільшою країною в світі і їхня армія добре оснащена, і добре навчена. Поки що відчуття, що вони виснажуються немає. Але ми над цим питання працюємо», – зазначив Фітьо.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ЗСУ, куп'янск, Купянское, направлення, наступ, рф, синьковка, Фитьо;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2023 в 10:28;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку армія РФ продовжує спроби наступати на село Синьківка.".