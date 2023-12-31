«Громкий удар, здание трясется» — немецкая журналистка была в Kharkiv Palace

Команда немецкого канала «ZDF» находилась внутри отеля «Kharkiv Palace» в момент ракетного удара вечером 30 декабря. Журналистка издания Алика Юнг описала увиденное.

Немецкие журналисты находились в отеле «Kharkiv Palace», когда по нему ударила российская ракета.

«Раздается невероятно громкий удар, здание трясется – я нахожусь на пятом этаже гостиницы «Kharkiv Palace». Когда я открываю дверь своей комнаты, я вижу не большой открытый вестибюль, как обычно, а темноту и черный дым. Я не знаю, живы ли еще мои коллеги и какая часть этого здания еще сохранилась. Я сразу понимаю, что здесь что-то произошло и мне нужно как-то выбраться и найти свою команду», — поделилась журналистка Алика Юнг на сайте канала.

Она отметила, что команда канала при работе в Украине всегда ночевала в гостиницах, где есть охраняемые укрытия. Однако безопасных мест рядом с РФ нет.

«Я бегу вниз по лестнице через осколки и мусор в подземный гараж, служащий укрытием для отеля. Там я встречаюсь с моим немецким коллегой-продюсером и нашим украинским редактором, которые оказывают помощь нашему переводчику. Она получила травму в холле отеля и, как позже выяснилось, у нее сломано ребро и три позвонка. Чудом мы все выжили: трое из нас на пятом этаже, коллега в холле и коллега, который в момент удара находился на 11 этаже», — рассказала Юнг.

Из здания журналисты вышли после отбоя воздушной тревоги.

«Мы видим, что там теперь огромная дыра. Российская ракета влетела прямо в него (здание отеля — Ред.). Вестибюль завален обломками, люстра упала с потолка, окна выбиты», — описала увиденное журналистка.

Она уточнила, что, по данным менеджера гостиницы, в ней были заселены всего 15 номеров, не менее 10 из них сдали журналистам.

Напомним, 30 декабря россияне атаковали Харьков ракетами. Взрывы прогремели около 19:00. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что военные РФ нанесли по городу более шести ударов, в частности по центру. Позже выяснили, что враг бил, в том числе, ракетами «Искандер»». Пострадали 28 человек, 12 из них – в больнице. По данным начальника Харьковской облпрокуратуры Александра Фильчакова, частично разрушен отель «Kharkiv Palace», еще одна ракета попала в жилой дом по улице Гиршмана. Еще два «прилета» зафиксировали в Индустриальном районе. Позже — около часа ночи — по городу ударили «шахеды». Все «прилеты» пришлись на центр. Произошли четыре пожара. Обошлось без пострадавших.