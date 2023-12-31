Сильний удар, будівля здригається – німецька журналістка була в Kharkiv Palace
Команда німецького каналу “ZDF” знаходилася всередині готелю “Kharkiv Palace” у момент ракетного удару увечері 30 грудня. Журналістка видання Аліка Юнг описала побачене.
Німецькі журналісти перебували у готелі “Kharkiv Palace”, коли по ньому вдарила російська ракета.
“Лунає неймовірно сильний удар, будівля здригається – я на п’ятому поверсі готелю “Kharkiv Palace”. Коли я відкриваю двері своєї кімнати, я бачу не великий відкритий вестибюль, як завжди, а темряву та чорний дим. Я не знаю, чи живі ще мої колеги і яка частина цієї будівлі ще стоїть. Що я одразу розумію, так це те, що тут щось трапилося, і мені потрібно якось вибратися та знайти свою команду”, – поділилася журналістка Аліка Юнг на сайті каналу.
Вона зазначила, що команда каналу при роботі в Україні завжди ночувала в готелях, де є укриття, що охороняються. Проте безпечних місць поряд із РФ немає.
“Я біжу вниз по сходах через уламки та сміття в підземний гараж, який служить укриттям для готелю. Там я зустрічаю свого німецького колегу-продюсера та нашого українського редактора, які зараз доглядають за нашим перекладачем. Вона була поранена в холі готелю, і, як з’ясувалося пізніше, у неї зламане ребро та три хребці. Дивом ми всі залишилися живі: троє з п’ятого поверху, колега в холі та колега, який був на 11 поверсі в момент удару”, – розповіла Юнг.
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З будівлі журналісти вийшли після відбою повітряної тривоги.
“Ми бачимо, що зараз там величезна діра. Прямо в нього (в готель – Ред.) влетіла російська ракета. Вестибюль завалений уламками, люстра відлетіла від стелі, вікна розбиті”, – описала побачене журналістка.
Вона уточнила, що, за даними менеджера готелю, в ньому було заселено лише 15 номерів, не менше 10 з них здали журналістам.
Нагадаємо, 30 грудня росіяни атакували Харків ракетами. Вибухи пролунали близько 19:00. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що військові РФ завдали по місту понад шість ударів, зокрема по центру. Пізніше з’ясували, що ворог бив у тому числі ракетами “Іскандер”. Постраждали 28 людей, 12 із них – у лікарні. За даними начальника Харківської облпрокуратури Олександра Фільчакова, частково зруйновано готель “Kharkiv Palace”, ще одна ракета потрапила до житлового будинку на вулиці Гіршмана. Ще два “прильоти” зафіксували в Індустріальному районі. Пізніше – близько першої ночі – по місту вдарили “шахеди”. Усі “прильоти” припали на центр. Сталися чотири пожежі. Обійшлося без постраждалих.
- Категорії: Події, Світ, Харків; Теги: Kharkiv palace, германия, журналисты, новини Харкова, ракетная атака;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2023 в 15:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Команда німецького каналу “ZDF” знаходилася всередині готелю “Kharkiv Palace” у момент ракетного удару увечері 30 грудня. Журналістка видання Аліка Юнг описала побачене".