Головні новини Харкова 31.12: атака “шахедів”, наслідки ракетних ударів

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:32

Удари ракет С-300, артобстріли, авіаудар й атаки – зведення Генштабу ЗСУ по Харківщині станом на 06:00

Ворожі керовані ракети С-300 вдарили по цивільних об’єктах центральної частини Харкова. З авіації ворог вдарив по населеному пункту Піщане, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районі населеного пункту Синьківка.

06:59

Під час удару по готелю в центрі Харкова було заселено 34 номери

«Завдано удар в центрі міста по готелю. Слава Богу, що цей удар був другий, тому люди, які знаходились в готелі на цей час, встигли спуститися до підвальних приміщень. В готелі на теперішній час двоє потерпілих. Цей факт можна розцінювати як тероризм, тому що удари наносились всліпу в центр міста з метою якнайбільшого знищення громадян», – повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

Загалом ввечері 30 грудня росіяни, попередньо з С-300, вдарили по Харкову 5-6 разів, додав Тимошко.

«Ще один «прильот» – центр міста, у двір житлового будинку. Попередньо шпиталізовані до лікарні 6 людей, з яких двоє неповнолітні. Всі з середньою ступеню тяжкості, тілесними ушкодженнями. Ще 9 громадянам допомога надана на місці», – зазначили у поліції.

В Харківській обласній прокуратурі з повітря показали наслідки обстрілу центра міста. Станом на 23:57 було відомо про 26 постраждалих.

06:37

«Шахеди» атакували Київський район: зафіксовано 4 влучання

За даними речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенко, внаслідок атаки близько 01:00 пошкоджені декілька адміністративних будівель, кафе та банк.

Наразі встановлюється інформація про травмованих осіб, додали в прокуратурі.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

06:15

Внаслідок нічної атаки російських БпЛА на Харків, пошкодження зазнали будівлі у центрі міста

«Це не військові об’єкти, а кафе, житлові будинки та офіси. Напередодні Нового року росіяни хочуть залякати наше місто, але ми не злякаємося – ми непереможні і незламні!», – зазначив мер Харкова Ігор Терехов.

О 00:54 командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що ворожий БпЛА рухається у напрямку Харкова. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник написав про кілька дронів. У місті було чутно щонайменше п’ять вибухів. Про кілька «прильотів» у Харкові повідомив мер Ігор Терехов. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник пізніше заявив, що силами ППО Харківщини було відпрацьовано по ворожих БпЛА «Шахед».