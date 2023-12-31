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Ракетна атака на Харків: без газу майже 300 споживачів – Міненерго

Суспільство 12:13   31.12.2023
Вікторія Яковенко
Ракетна атака на Харків: без газу майже 300 споживачів – Міненерго

У Харкові через ракетні удари є відключення газопостачання.

«У Харкові через ракетний обстріл пошкоджено готель «Харків Палас». За вказівкою ДСНС припинено газопостачання дахової котельні. Витоків газу немає. У Харкові газопостачання припинено 292 споживачам», – повідомили у Міністерстві енергетики України.

Крім цього, в одному з населених пунктів Куп’янського району через ворожий обстріл пошкоджений газопровід низького тиску –  без газу залишились 70 абонентів.

У Міненерго додали, що через бойові дії відключалась повітряна лінія 110 кВ та пошкоджено обладнання підстанції. Знеструмлено 20 населених пунктів (11 281 абонент). Загалом в області через обстріли світла немає у понад 27 тисяч споживачів.

Нагадаємо, у Харкові близько 19:00 було чутно серію вибухів. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що військові РФ завдали по місту понад шість ударів, зокрема по центру. За даними начальника Харківської облпрокуратури Олександра Фільчакова, частково зруйновано готель Kharkiv Palace, ще одна ракета влучила в житловий будинок на вулиці Гіршмана. Крім двох влучань по центру Харкова ще два «прильоти» зафіксовано в Індустріальному районі, повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2023 в 12:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові через ракетні удари є відключення газопостачання.".