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Ракетная атака на Харьков: без газа почти 300 потребителей — Минэнерго

Общество 12:13   31.12.2023
Виктория Яковенко
Ракетная атака на Харьков: без газа почти 300 потребителей — Минэнерго

В Харькове из-за ракетных ударов есть отключение газоснабжения.

«В Харькове из-за ракетных обстрелов повреждена гостиница «Харьков Палас». По указанию ГСЧС прекращено газоснабжение крышной котельной. Утечек газа нет. В Харькове газоснабжение прекращено 292 потребителям», — сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Кроме этого, в одном из населенных пунктов Купянского района из-за вражеских обстрелов поврежден газопровод низкого давления – без газа остались 70 абонентов.

В Минэнерго добавили, что из-за боевых действий в регионе отключалась воздушная линия 110 кВ и повреждено оборудование подстанции. Обесточены 20 населенных пунктов (11 281 абонент). Всего в области из-за обстрелов света нет у более 27 тысяч потребителей.

Напомним, в Харькове около 19:00 была слышна серия взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что военные РФ нанесли по городу более шести ударов, в частности по центру. По данным начальника Харьковской облпрокуратуры Александра Фильчакова, частично разрушен отель Kharkiv Palace, еще одна ракета попала в жилой дом по улице Гиршмана. Кроме двух попаданий по центру Харькова еще два «прилета» зафиксировано в Индустриальном районе, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 декабря 2023 в 12:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове из-за ракетных ударов есть отключение газоснабжения.".