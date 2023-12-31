Ракетная атака на Харьков: без газа почти 300 потребителей — Минэнерго
В Харькове из-за ракетных ударов есть отключение газоснабжения.
«В Харькове из-за ракетных обстрелов повреждена гостиница «Харьков Палас». По указанию ГСЧС прекращено газоснабжение крышной котельной. Утечек газа нет. В Харькове газоснабжение прекращено 292 потребителям», — сообщили в Министерстве энергетики Украины.
Кроме этого, в одном из населенных пунктов Купянского района из-за вражеских обстрелов поврежден газопровод низкого давления – без газа остались 70 абонентов.
В Минэнерго добавили, что из-за боевых действий в регионе отключалась воздушная линия 110 кВ и повреждено оборудование подстанции. Обесточены 20 населенных пунктов (11 281 абонент). Всего в области из-за обстрелов света нет у более 27 тысяч потребителей.
Напомним, в Харькове около 19:00 была слышна серия взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что военные РФ нанесли по городу более шести ударов, в частности по центру. По данным начальника Харьковской облпрокуратуры Александра Фильчакова, частично разрушен отель Kharkiv Palace, еще одна ракета попала в жилой дом по улице Гиршмана. Кроме двух попаданий по центру Харькова еще два «прилета» зафиксировано в Индустриальном районе, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
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- • Дата публикации материала: 31 декабря 2023 в 12:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове из-за ракетных ударов есть отключение газоснабжения.".