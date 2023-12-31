Синєгубов повідомив, куди вдарили чотири ракети увечері 31 грудня

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що під ракетним ударом під Новий рік опинився Чугуєв.

“Окупанти завдали ударів ракетами С-300 по місту Чугуїв. На цю хвилину без постраждалих“, – написав Синєгубов у телеграмі.

За його даними, є пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури, зокрема складських приміщень.

“Екстрені служби працюють на місцях влучань”, – додав Синєгубов.

О 16:08 31 грудня начальник ХОВА повідомив про ракетний удар по Харківщині. Тоді він інформував про чотири “прильоти”.