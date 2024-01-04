Пожар в Харькове: пострадал мужчина — данные ГСЧС

В Харькове вечером 3 января произошел пожар в Индустриальном районе.

«В 18:11 поступило сообщение о пожаре в квартире на 5-м этаже шестиэтажного жилого дома в Индустриальном районе Харькова. Его потушили спасатели 8-й Государственной пожарно-спасательной части подручными средствами», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным спасателей, горел только диван — на площади около половины квадратного метра. При этом на пожаре есть пострадавший — 63-летний мужчина.