Live
  • Чт 04.01.2024
    • Харьков
  •   -5°С
  • USD 38.12
  • EUR 41.61

Пожар в Харькове: пострадал мужчина — данные ГСЧС

Происшествия 08:14   04.01.2024
Оксана Горун
Пожар в Харькове: пострадал мужчина — данные ГСЧС

В Харькове вечером 3 января произошел пожар в Индустриальном районе.

«В 18:11 поступило сообщение о пожаре в квартире на 5-м этаже шестиэтажного жилого дома в Индустриальном районе Харькова. Его потушили спасатели 8-й Государственной пожарно-спасательной части подручными средствами», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным спасателей, горел только диван — на площади около половины квадратного метра. При этом на пожаре есть пострадавший — 63-летний мужчина.

Читайте также: Главные новости Харькова 4 января: как прошла ночь

Автор: Оксана Горун
Популярно
Ракетный удар по Харькову: Терехов сообщил подробности
Ракетный удар по Харькову: Терехов сообщил подробности
04.01.2024, 08:24
Главные новости Харькова 4.01: Терехов об ударе ракет, Синегубов об обстрелах
Главные новости Харькова 4.01: Терехов об ударе ракет, Синегубов об обстрелах
04.01.2024, 08:43
Вакансии в Харькове: метрополитен приглашает на постоянную работу
Вакансии в Харькове: метрополитен приглашает на постоянную работу
03.01.2024, 16:51
Насильно затащили парня в бус в Харькове: в ТЦК разбираются, их ли сотрудники
Насильно затащили парня в бус в Харькове: в ТЦК разбираются, их ли сотрудники
04.01.2024, 07:39
Россияне нанесли 2 удара по центральной части Харькова – Синегубов
Россияне нанесли 2 удара по центральной части Харькова – Синегубов
03.01.2024, 23:14
Умер директор Харьковского областного Центра крови
Умер директор Харьковского областного Центра крови
04.01.2024, 07:57

Новости по теме:

08:37
Синегубов — об ударах по Харькову, Липцам, Золочеву и другим пунктам
08:24
Ракетный удар по Харькову: Терехов сообщил подробности
08:14
Пожар в Харькове: пострадал мужчина — данные ГСЧС
07:57
Умер директор Харьковского областного Центра крови
07:39
Насильно затащили парня в бус в Харькове: в ТЦК разбираются, их ли сотрудники

Вы читали новость: «Пожар в Харькове: пострадал мужчина — данные ГСЧС»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 января 2024 в 08:14;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове вечером 3 января произошел пожар в Индустриальном районе".