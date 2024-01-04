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Пожежа у Харкові: постраждав чоловік – дані ДСНС

Події 08:14   04.01.2024
Оксана Горун
Пожежа у Харкові: постраждав чоловік – дані ДСНС

У Харкові увечері 3 січня сталася пожежа в Індустріальному районі.

“О 18:11 надійшло повідомлення про пожежу у квартирі на 5-му поверсі шестиповерхового житлового будинку в Індустріальному районі Харкова. Її загасили рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини підручними засобами”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

За даними рятувальників, горів лише диван – на площі близько половини квадратного метра. При цьому на пожежі є постраждалий – 63-річний чоловік.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2024 в 08:14;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові увечері 3 січня сталася пожежа в Індустріальному районі".