Пожежа у Харкові: постраждав чоловік – дані ДСНС

У Харкові увечері 3 січня сталася пожежа в Індустріальному районі.

“О 18:11 надійшло повідомлення про пожежу у квартирі на 5-му поверсі шестиповерхового житлового будинку в Індустріальному районі Харкова. Її загасили рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини підручними засобами”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

За даними рятувальників, горів лише диван – на площі близько половини квадратного метра. При цьому на пожежі є постраждалий – 63-річний чоловік.