Live
  • Пн 08.01.2024
    • Харьков
  •   -11°С
  • USD 38.04
  • EUR 41.67

Куда россияне ударили в Харькове, рассказал Терехов

Происшествия 23:09   07.01.2024
Оксана Якушко
Куда россияне ударили в Харькове, рассказал Терехов Фото: telegram Олега Синегубова

Ракеты россиян ударили рядом с частными жилыми домами в одном из районов города, рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

«Прилетело рядом с частными жилыми домами в одном из районов города. Предварительно – без разрушений и пострадавших. На месте работают все соответствующие службы», – сообщил Терехов.

Читайте также: Куда россияне нанесли удар и чем, сообщил Синегубов

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Куда россияне ударили в Харькове, рассказал Терехов
Куда россияне ударили в Харькове, рассказал Терехов
07.01.2024, 23:09
Главные новости Харькова 7.01: В Харькове взрывы, россияне ударили С-300
Главные новости Харькова 7.01: В Харькове взрывы, россияне ударили С-300
07.01.2024, 22:35
Куда россияне нанесли удар и чем, сообщил Синегубов
Куда россияне нанесли удар и чем, сообщил Синегубов
07.01.2024, 22:46
Россияне ударили по Харькову из Белгорода из ЗРК С-300 – Мельник
Россияне ударили по Харькову из Белгорода из ЗРК С-300 – Мельник
07.01.2024, 22:27
Есть определенная тревога – Терехов о возможных обстрелах Харькова в морозы
Есть определенная тревога – Терехов о возможных обстрелах Харькова в морозы
07.01.2024, 22:05
В Харькове спасатели открыли дверь квартиры, где малыш оказался один
В Харькове спасатели открыли дверь квартиры, где малыш оказался один
07.01.2024, 19:50

Новости по теме:

22:05
Есть определенная тревога – Терехов о возможных обстрелах Харькова в морозы
19:25
Лишь 1 дом из всех, пострадавших от прилетов, без тепла в Харькове – Терехов
17:41
Медицинское оборудование Чехия планирует передать Харькову
18:23
Харьков – приграничный город, сегодня нам не до политики – Терехов
17:13
Терехов объяснил, почему мэрия Харькова ничего не покупает военным

Вы читали новость: «Куда россияне ударили в Харькове, рассказал Терехов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 января 2024 в 23:09;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ракеты россиян ударили рядом с частными жилыми домами в одном из районов города, рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.".