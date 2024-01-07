Куда россияне ударили в Харькове, рассказал Терехов
Фото: telegram Олега Синегубова
Ракеты россиян ударили рядом с частными жилыми домами в одном из районов города, рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.
«Прилетело рядом с частными жилыми домами в одном из районов города. Предварительно – без разрушений и пострадавших. На месте работают все соответствующие службы», – сообщил Терехов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Игорь Терехов, разрушения, ракета, руйнування, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 7 января 2024 в 23:09;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ракеты россиян ударили рядом с частными жилыми домами в одном из районов города, рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.".