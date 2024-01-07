Куда россияне ударили в Харькове, рассказал Терехов

Ракеты россиян ударили рядом с частными жилыми домами в одном из районов города, рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

«Прилетело рядом с частными жилыми домами в одном из районов города. Предварительно – без разрушений и пострадавших. На месте работают все соответствующие службы», – сообщил Терехов.