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Куда россияне нанесли удар и чем, сообщил Синегубов

Происшествия 22:46   07.01.2024
Оксана Якушко
Куда россияне нанесли удар и чем, сообщил Синегубов

Россияне ударили по Харькову и Волчанской громаде, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Оккупанты нанесли 2 удара по Харькову, предварительно – ракетами С-300. Также зафиксированы попадания в Волчанской громаде. Профильные службы продолжают осмотр мест. На данный момент – без пострадавших», — говорится в сообщении.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 7 января 2024 в 22:46;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне ударили по Харькову и Волчанской громаде, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".