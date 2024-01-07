Куда россияне нанесли удар и чем, сообщил Синегубов

Россияне ударили по Харькову и Волчанской громаде, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Оккупанты нанесли 2 удара по Харькову, предварительно – ракетами С-300. Также зафиксированы попадания в Волчанской громаде. Профильные службы продолжают осмотр мест. На данный момент – без пострадавших», — говорится в сообщении.