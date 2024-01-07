Куда россияне нанесли удар и чем, сообщил Синегубов
Россияне ударили по Харькову и Волчанской громаде, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Оккупанты нанесли 2 удара по Харькову, предварительно – ракетами С-300. Также зафиксированы попадания в Волчанской громаде. Профильные службы продолжают осмотр мест. На данный момент – без пострадавших», — говорится в сообщении.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Волчанская громада, ЗРК С-300, Олег Синегубов, ракета, удар, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 7 января 2024 в 22:46;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне ударили по Харькову и Волчанской громаде, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".