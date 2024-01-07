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Куди росіяни завдали удару і чим, повідомив Синєгубов

Події 22:46   07.01.2024
Оксана Якушко
Куди росіяни завдали удару і чим, повідомив Синєгубов

Росіяни вдарили по Харкову та Вовчанській громаді, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Окупанти завдали 2 удари по Харкову, попередньо – ракетами С-300. Також зафіксовані влучання у Вовчанській громаді. Профільні служби продовжують огляд місць. На цю хвилину – без постраждалих», – йдеться у повідомленні.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2024 в 22:46;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни вдарили по Харкову та Вовчанській громаді, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".