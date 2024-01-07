Куди росіяни завдали удару і чим, повідомив Синєгубов
Росіяни вдарили по Харкову та Вовчанській громаді, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Окупанти завдали 2 удари по Харкову, попередньо – ракетами С-300. Також зафіксовані влучання у Вовчанській громаді. Профільні служби продовжують огляд місць. На цю хвилину – без постраждалих», – йдеться у повідомленні.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Волчанская громада, ЗРК С-300, Олег Синегубов, ракета, удар, Харків, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2024 в 22:46;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни вдарили по Харкову та Вовчанській громаді, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".