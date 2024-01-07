Куди росіяни завдали удару і чим, повідомив Синєгубов

Росіяни вдарили по Харкову та Вовчанській громаді, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Окупанти завдали 2 удари по Харкову, попередньо – ракетами С-300. Також зафіксовані влучання у Вовчанській громаді. Профільні служби продовжують огляд місць. На цю хвилину – без постраждалих», – йдеться у повідомленні.