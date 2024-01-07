Росіяни вдарили по Харкову з Белгорода із ЗРК С-300 – Мельник
Поки що ракет у повітряному просторі над Харківщиною немає, але не залишайте укриття, закликав бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.
«Ворог вкотре завдав удару з району Бєлгорода, попередньо із ЗРК С-300. На цей час, ракет у повітряному просторі над Харківщиною нема. Але загроза нових ракетних ударів зберігається, тому не покидайте укриття до відбою повітряної небезпеки», – повідомив Мельник.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: ЗРК С-300, обстріл, ракета, Сергей Мельник, удар, укрытие, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2024 в 22:27;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поки що ракет у повітряному просторі над Харківщиною немає, але не залишайте укриття, закликав бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.".