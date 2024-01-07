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Росіяни вдарили по Харкову з Белгорода із ЗРК С-300 – Мельник

Події 22:27   07.01.2024
Оксана Якушко
Росіяни вдарили по Харкову з Белгорода із ЗРК С-300 – Мельник

Поки що ракет у повітряному просторі над Харківщиною немає, але не залишайте укриття, закликав бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

«Ворог вкотре завдав удару з району Бєлгорода, попередньо із ЗРК С-300. На цей час, ракет у повітряному просторі над Харківщиною нема. Але загроза нових ракетних ударів зберігається, тому не покидайте укриття до відбою повітряної небезпеки», – повідомив Мельник.

Читайте також: Головні новини Харкова 7.01: у Харкові вибухи, росіяни атакують місто ракетами

Автор: Оксана Якушко
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Ракетами С-300 вдарили росіяни по Харківщині з района Бєлгорода – Мельник

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2024 в 22:27;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поки що ракет у повітряному просторі над Харківщиною немає, але не залишайте укриття, закликав бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.".