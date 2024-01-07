Росіяни вдарили по Харкову з Белгорода із ЗРК С-300 – Мельник

Поки що ракет у повітряному просторі над Харківщиною немає, але не залишайте укриття, закликав бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

«Ворог вкотре завдав удару з району Бєлгорода, попередньо із ЗРК С-300. На цей час, ракет у повітряному просторі над Харківщиною нема. Але загроза нових ракетних ударів зберігається, тому не покидайте укриття до відбою повітряної небезпеки», – повідомив Мельник.