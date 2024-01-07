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Головні новини Харкова 7.01: авіаудари, обстріли та 3 штурми під Куп’янськом

Події 09:18   07.01.2024
Оксана Якушко
Головні новини Харкова 7.01: авіаудари, обстріли та 3 штурми під Куп’янськом

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

8 населених пунктів Харківщини зазнали авіаударів росіян – Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби росіяни завдали авіаційних ударів по населеним пунктам Олександрівка, Вовчанськ, Приколотне, Чугунівка, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Табаївка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 3 атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області.

Понад 15 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни – Синєгубов

Артилерійських і мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Червона Зоря Богодухівського району; Козача Лопань, Лук’янці Харківського району; Вовчанськ, Бочкове, Бударки Чугуївського району; Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2024 в 09:18;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".