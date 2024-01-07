8 населених пунктів Харківщини зазнали авіаударів росіян – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби росіяни завдали авіаційних ударів по населених пунктах Олександрівка, Вовчанськ, Приколотне, Чугунівка, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Табаївка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 3 атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авіаудар, атака, Генштаб ЗСУ, купянское направление, росіяни, Харьковкая область, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2024 в 07:58;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби росіяни завдали авіаційних ударів по населених пунктах Олександрівка, Вовчанськ, Приколотне, Чугунівка, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Табаївка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".