3 атаки та авіаудари в районі 5 населених пунктів – Генштаб по Харківщині
Фото: Генштаб ЗСУ
Українські захисники на Харківщині відбили 3 атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка та Іванівка Куп’янського району, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Крім цього, росіяни завдали авіаударів в районі Табаївки на Куп’янському напрямку та поблизу Олександрівки, Вовчанська, Приколотного та Чугунівки – на Слобожанському.
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали населені пункти Червона Зоря, Козача Лопань, Лук’янці, Вовчанськ, Бочкове, Бударки на Слобожанському напрямку, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове – на Куп’янському.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, атаки, генштаб, ЗСУ, обстріли, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2024 в 18:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські захисники на Харківщині відбили 3 атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка та Іванівка Куп’янського району, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".