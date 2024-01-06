3 атаки та авіаудари в районі 5 населених пунктів – Генштаб по Харківщині

Українські захисники на Харківщині відбили 3 атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка та Іванівка Куп’янського району, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Крім цього, росіяни завдали авіаударів в районі Табаївки на Куп’янському напрямку та поблизу Олександрівки, Вовчанська, Приколотного та Чугунівки – на Слобожанському.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали населені пункти Червона Зоря, Козача Лопань, Лук’янці, Вовчанськ, Бочкове, Бударки на Слобожанському напрямку, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове – на Куп’янському.