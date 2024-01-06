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3 атаки та авіаудари в районі 5 населених пунктів – Генштаб по Харківщині

Події 18:53   06.01.2024
Вікторія Яковенко
3 атаки та авіаудари в районі 5 населених пунктів – Генштаб по Харківщині Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники на Харківщині відбили 3 атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка та Іванівка Куп’янського району, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Крім цього, росіяни завдали авіаударів в районі Табаївки на Куп’янському напрямку та поблизу Олександрівки, Вовчанська, Приколотного та Чугунівки – на Слобожанському.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали населені пункти Червона Зоря, Козача Лопань, Лук’янці, Вовчанськ, Бочкове, Бударки на Слобожанському напрямку, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове – на Куп’янському.

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Автор: Вікторія Яковенко
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3 атаки та авіаудари в районі 5 населених пунктів – Генштаб по Харківщині
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2024 в 18:53;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські захисники на Харківщині відбили 3 атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка та Іванівка Куп’янського району, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".