Синєгубов повідомив, коли РФ може відновити активний наступ на Куп’янщині

Наразі спроби наступу РФ на Куп’янському напрямку трохи сповільнилися, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Це пов’язано з тим, що наші ЗСУ наносять їм досить великого ураження і вони мають відходити і відновлювати свої втрати. Такий наступ йде постійно і хвилями», – зазначив голова ХОВА.

Він припустив, що ворог може відновити активні наступальні дії на населений пункт Синьківка після відновлення та стабілізації погодних умов. Мета росіян, додав Синєгубов, – створити для умови для можливого блокування Куп’янська.

«Однак наразі його намагання, які йдуть вже понад 6 місяців жодного результату для росіян не принесли. Втрати території нами не допущено. Дійсно було збільшено «сіру зону». Це об’єктивні дані, оскільки розширився плацдарм ведення активних бойових дій. Говорити про якісь глобальні штурмові дії наразі немає підстав», – підкреслив Синєгубов.