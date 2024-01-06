Live
  • Сб 06.01.2024
    • Харків
  •   -4°С
  • USD 38.04
  • EUR 41.67

Синєгубов повідомив, коли РФ може відновити активний наступ на Куп’янщині

Суспільство 11:49   06.01.2024
Вікторія Яковенко
Синєгубов повідомив, коли РФ може відновити активний наступ на Куп’янщині Фото: скриншот

Наразі спроби наступу РФ на Куп’янському напрямку трохи сповільнилися, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Це пов’язано з тим, що наші ЗСУ наносять їм досить великого ураження і вони мають відходити і відновлювати свої втрати. Такий наступ йде постійно і хвилями», – зазначив голова ХОВА.

Він припустив, що ворог може відновити активні наступальні дії на населений пункт Синьківка після відновлення та стабілізації погодних умов. Мета росіян, додав Синєгубов, – створити для умови для можливого блокування Куп’янська.

«Однак наразі його намагання, які йдуть вже понад 6 місяців жодного результату для росіян не принесли. Втрати території нами не допущено. Дійсно було збільшено «сіру зону». Це об’єктивні дані, оскільки розширився плацдарм ведення активних бойових дій. Говорити про якісь глобальні штурмові дії наразі немає підстав», – підкреслив Синєгубов.

Читайте також: Чи загрожує Харківщині масштабний наступ РФ із 15 січня – відповідь Синєгубова

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 6.01: атаки на Куп’янщині, вибухи, ожеледиця
Головні новини Харкова 6.01: атаки на Куп’янщині, вибухи, ожеледиця
06.01.2024, 13:06
Понад сотня «пунктів незламності» на Харківщині працює цілодобово – ХОВА
Понад сотня «пунктів незламності» на Харківщині працює цілодобово – ХОВА
06.01.2024, 12:10
Чи загрожує Харківщині масштабний наступ РФ з 15 січня – оцінка Машовця
Чи загрожує Харківщині масштабний наступ РФ з 15 січня – оцінка Машовця
06.01.2024, 09:26
Синєгубов повідомив, коли РФ може відновити активний наступ на Куп’янщині
Синєгубов повідомив, коли РФ може відновити активний наступ на Куп’янщині
06.01.2024, 11:49
Сьогодні 6 січня: яке свято та день в історії
Сьогодні 6 січня: яке свято та день в історії
06.01.2024, 06:00
«Масштабний наступ РФ на Харківщині»: що зараз відбувається на фронті – ЗСУ
«Масштабний наступ РФ на Харківщині»: що зараз відбувається на фронті – ЗСУ
06.01.2024, 11:23

Новини за темою:

11:49
Синєгубов повідомив, коли РФ може відновити активний наступ на Куп’янщині
11:23
«Масштабний наступ РФ на Харківщині»: що зараз відбувається на фронті – ЗСУ
07:34
На Харківщині ЗСУ відбили 7 ворожих атак – Генштаб
11:39
Цукерки з вертольота скинули дитині під Куп’янськом воїни ЗСУ (відео)
11:11
Судитимуть харківʼянина, який випитував про ЗСУ для Генштабу РФ

Ви читали новину: «Синєгубов повідомив, коли РФ може відновити активний наступ на Куп’янщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2024 в 11:49;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі спроби наступу РФ на Куп’янському напрямку трохи сповільнилися, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".