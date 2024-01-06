Синегубов: когда РФ может возобновить активное наступление на Купянщине

На данный момент попытки наступления РФ на Купянском направлении немного замедлились, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Это связано с тем, что наши ВСУ наносят им достаточно большое поражение, и они должны отходить и восстанавливать свои потери. Такое наступление идет постоянно и волнами», — отметил глава ХОВА.

Он предположил, что враг может возобновить активные наступательные действия на населенный пункт Синьковка после восстановления и стабилизации погодных условий. Цель россиян, добавил Синегубов, – создать условия для возможной блокировки Купянска.

«Однако его попытки, которые идут уже более 6 месяцев, никакого результата для россиян не принесли. Потери территории нами не допущены. Действительно была увеличена «серая зона». Это объективные данные, поскольку расширился плацдарм ведения активных боевых действий. Говорить о каких-либо глобальных штурмовых действиях пока нет оснований», — подчеркнул Синегубов.