3 атаки и авиаудары в районе 5 населенных пунктов — Генштаб по Харьковщине

Украинские защитники в Харьковской области отбили 3 атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Ивановка Купянского района, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Кроме этого, россияне нанесли авиаудары в районе Табаевки на Купянском направлении и вблизи Александровки, Волчанска, Приколотного и Чугуновки – на Слобожанском.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись населенные пункты Червоная Заря, Казачья Лопань, Лукьянцы, Волчанск, Бочково, Бударки на Слобожанском направлении, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое – на Купянском.