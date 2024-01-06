3 атаки и авиаудары в районе 5 населенных пунктов — Генштаб по Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ
Украинские защитники в Харьковской области отбили 3 атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Ивановка Купянского района, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Кроме этого, россияне нанесли авиаудары в районе Табаевки на Купянском направлении и вблизи Александровки, Волчанска, Приколотного и Чугуновки – на Слобожанском.
Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись населенные пункты Червоная Заря, Казачья Лопань, Лукьянцы, Волчанск, Бочково, Бударки на Слобожанском направлении, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое – на Купянском.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, атаки, ВСУ, генштаб, обстрелы, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 6 января 2024 в 18:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские защитники в Харьковской области отбили 3 атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Ивановка Купянского района, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".