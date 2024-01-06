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3 атаки и авиаудары в районе 5 населенных пунктов — Генштаб по Харьковщине

Происшествия 18:53   06.01.2024
Виктория Яковенко
3 атаки и авиаудары в районе 5 населенных пунктов — Генштаб по Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники в Харьковской области отбили 3 атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Ивановка Купянского района, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Кроме этого, россияне нанесли авиаудары в районе Табаевки на Купянском направлении и вблизи Александровки, Волчанска, Приколотного и Чугуновки – на Слобожанском.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись населенные пункты Червоная Заря, Казачья Лопань, Лукьянцы, Волчанск, Бочково, Бударки на Слобожанском направлении, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое – на Купянском.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 января 2024 в 18:53;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские защитники в Харьковской области отбили 3 атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Ивановка Купянского района, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".