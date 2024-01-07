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8 населенных пунктов Харьковщины подверглись авиаударам россиян – Генштаб ВСУ

Происшествия 07:58   07.01.2024
Оксана Якушко
8 населенных пунктов Харьковщины подверглись авиаударам россиян – Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки россияне нанесли авиационные удары по населенным пунктам Александровка, Волчанск, Приколотное, Чугуновка, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Табаевка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 3 атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Читайте также: 3 атаки и авиаудары в районе 5 населенных пунктов — Генштаб по Харьковщине

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 7 января 2024 в 07:58;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки россияне нанесли авиационные удары по населенным пунктам Александровка, Волчанск, Приколотное, Чугуновка, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Табаевка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".