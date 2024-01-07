8 населенных пунктов Харьковщины подверглись авиаударам россиян – Генштаб ВСУ
За прошедшие сутки россияне нанесли авиационные удары по населенным пунктам Александровка, Волчанск, Приколотное, Чугуновка, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Табаевка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении украинские защитники отразили 3 атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.
Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Читайте также: 3 атаки и авиаудары в районе 5 населенных пунктов — Генштаб по Харьковщине
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиаудар, атака, Генштаб ЗСУ, купянское направление, россияне, Харьковкая область, штурм;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «8 населенных пунктов Харьковщины подверглись авиаударам россиян – Генштаб ВСУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 января 2024 в 07:58;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки россияне нанесли авиационные удары по населенным пунктам Александровка, Волчанск, Приколотное, Чугуновка, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Табаевка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".