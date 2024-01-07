Росіяни на своє Різдво обстріляли села та місто Харківської області
Окупанти продовжують завдавати ударів по населених пунктах Харківської області, повідомила ХОВА.
У період з 11:20 до 13:30 ворог обстріляв околиці населених пунктів Липці та Глибоке, а також Веселе і Слобожанське Харківського району. Пошкоджено приватний будинок, магазин. Інформація про постраждалих не надходила
Близько 10:00 та 13:00 ворог обстріляв місто Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено житлові будинки, гараж з автомобілем та підприємство. За попередніми даними, без постраждалих.
О 14:30 окупанти завдали удару по селу Нечволодівка Куп’янського району. Пошкоджено приватний будинок. Дані про потерпілих не надходили.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2024 в 16:07;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти продовжують завдавати ударів по населених пунктах Харківської області, повідомила ХОВА.".