Росіяни на своє Різдво обстріляли села та місто Харківської області

Окупанти продовжують завдавати ударів по населених пунктах Харківської області, повідомила ХОВА.

У період з 11:20 до 13:30 ворог обстріляв околиці населених пунктів Липці та Глибоке, а також Веселе і Слобожанське Харківського району. Пошкоджено приватний будинок, магазин. Інформація про постраждалих не надходила

Близько 10:00 та 13:00 ворог обстріляв місто Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено житлові будинки, гараж з автомобілем та підприємство. За попередніми даними, без постраждалих.

О 14:30 окупанти завдали удару по селу Нечволодівка Куп’янського району. Пошкоджено приватний будинок. Дані про потерпілих не надходили.