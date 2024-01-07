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Россияне в свое Рождество обстреляли села и город Харьковской области

Происшествия 16:07   07.01.2024
Оксана Якушко
Россияне в свое Рождество обстреляли села и город Харьковской области

Оккупанты продолжают наносить удары по населенным пунктам Харьковской области, сообщила ХОВА.

В период с 11.20 до 13.30 враг обстрелял окрестности населенных пунктов Липцы и Глубокое, а также Веселое и Слобожанское Харьковского района. Поврежден частный дом, магазин, без раненых.

Около 10.00 и 13.00 враг обстрелял город Волчанск Чугуевского района. Повреждены жилые дома, гараж с автомобилем и предприятие. Общая площадь пожара составила около 100 кв. м. По предварительным данным, без пострадавших.

В 14:30 оккупанты нанесли удар по селу Нечволодовка Купянского района. Поврежден частный дом. Данные о потерпевших не поступали.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 7 января 2024 в 16:07;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты продолжают наносить удары по населенным пунктам Харьковской области, сообщила ХОВА.".