Россияне в свое Рождество обстреляли села и город Харьковской области
Оккупанты продолжают наносить удары по населенным пунктам Харьковской области, сообщила ХОВА.
В период с 11.20 до 13.30 враг обстрелял окрестности населенных пунктов Липцы и Глубокое, а также Веселое и Слобожанское Харьковского района. Поврежден частный дом, магазин, без раненых.
Около 10.00 и 13.00 враг обстрелял город Волчанск Чугуевского района. Повреждены жилые дома, гараж с автомобилем и предприятие. Общая площадь пожара составила около 100 кв. м. По предварительным данным, без пострадавших.
В 14:30 оккупанты нанесли удар по селу Нечволодовка Купянского района. Поврежден частный дом. Данные о потерпевших не поступали.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: город, населенные пункты, обстрел, россияне, село, Харьковская область, хова;
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- • Дата публикации материала: 7 января 2024 в 16:07;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты продолжают наносить удары по населенным пунктам Харьковской области, сообщила ХОВА.".