Россияне в свое Рождество обстреляли села и город Харьковской области

Оккупанты продолжают наносить удары по населенным пунктам Харьковской области, сообщила ХОВА.

В период с 11.20 до 13.30 враг обстрелял окрестности населенных пунктов Липцы и Глубокое, а также Веселое и Слобожанское Харьковского района. Поврежден частный дом, магазин, без раненых.

Около 10.00 и 13.00 враг обстрелял город Волчанск Чугуевского района. Повреждены жилые дома, гараж с автомобилем и предприятие. Общая площадь пожара составила около 100 кв. м. По предварительным данным, без пострадавших.

В 14:30 оккупанты нанесли удар по селу Нечволодовка Купянского района. Поврежден частный дом. Данные о потерпевших не поступали.