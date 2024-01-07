Более 15 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне – Синегубов

Из артиллерии и минометов россияне обстреляли более 15 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Червоная Заря Богодуховского района; Казачья Лопань, Лукьянцы Харьковского района; Волчанск, Бочковое, Бударки Чугуевского района; Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Купянского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

▪️ Противник нанес авиационные удары в районах Волчанска Чугуевского района; Табаевки, Александровки, Петропавловки, Ивановки, Приколотного и Чугуновки Купянского района.

▪️ Около 10 часов оккупанты ударили по городу Волчанск Чугуевского района. Осколочные ранения получил 56-летний мужчина, госпитализирован, состояние среднее. Повреждены предприятие, электроопоры.

▪️ Около 10:15 враг обстрелял Купянск. Повреждены частные дома, детсад. Один жилой дом разрушен.

▪️ В результате вражеского удара КАБом и обстрела в Волчанске поврежден частный дом. Пострадавших нет.

▪️ В 11:00 россияне из артиллерии обстреляли окрестности села Казачья Лопань Харьковского района. Без пострадавших.

▪️ Около 13:50 враг удармл у города Мерефа Харьковского района. Без пострадавших.

▪️ В 14:15 оккупанты из миномета обстреляли Волчанск Чугуевского района. Поврежден частный дом. Потерпевших нет.