Более 15 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне – Синегубов
Из артиллерии и минометов россияне обстреляли более 15 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Червоная Заря Богодуховского района; Казачья Лопань, Лукьянцы Харьковского района; Волчанск, Бочковое, Бударки Чугуевского района; Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Купянского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
▪️ Противник нанес авиационные удары в районах Волчанска Чугуевского района; Табаевки, Александровки, Петропавловки, Ивановки, Приколотного и Чугуновки Купянского района.
▪️ Около 10 часов оккупанты ударили по городу Волчанск Чугуевского района. Осколочные ранения получил 56-летний мужчина, госпитализирован, состояние среднее. Повреждены предприятие, электроопоры.
▪️ Около 10:15 враг обстрелял Купянск. Повреждены частные дома, детсад. Один жилой дом разрушен.
▪️ В результате вражеского удара КАБом и обстрела в Волчанске поврежден частный дом. Пострадавших нет.
▪️ В 11:00 россияне из артиллерии обстреляли окрестности села Казачья Лопань Харьковского района. Без пострадавших.
▪️ Около 13:50 враг удармл у города Мерефа Харьковского района. Без пострадавших.
▪️ В 14:15 оккупанты из миномета обстреляли Волчанск Чугуевского района. Поврежден частный дом. Потерпевших нет.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: артилерія, миномет, обстрел, Олег Синегубов, Харьковская область, хова;
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- • Дата публикации материала: 7 января 2024 в 08:56;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из артиллерии и минометов россияне обстреляли более 15 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Червоная Заря Богодуховского района; Казачья Лопань, Лукьянцы Харьковского района; Волчанск, Бочковое, Бударки Чугуевского района; Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Купянского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".