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55-летний мужчина получил травму в результате обстрела Волчанска (фото)

Происшествия 14:02   06.01.2024
Виктория Яковенко
55-летний мужчина получил травму в результате обстрела Волчанска (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

6 января около 10:00 армия РФ из минометов обстреляла город Волчанск на Харьковщине.

«Минно-взрывную травму получил 55-летний мужчина. В городе повреждены жилые здания и территория предприятия», – сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 января 2024 в 14:02;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 января около 10:00 армия РФ из минометов обстреляла город Волчанск на Харьковщине.".