55-летний мужчина получил травму в результате обстрела Волчанска (фото)

6 января около 10:00 армия РФ из минометов обстреляла город Волчанск на Харьковщине.

«Минно-взрывную травму получил 55-летний мужчина. В городе повреждены жилые здания и территория предприятия», – сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).