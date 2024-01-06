55-летний мужчина получил травму в результате обстрела Волчанска (фото)
Фото: Харьковская областная прокуратура
6 января около 10:00 армия РФ из минометов обстреляла город Волчанск на Харьковщине.
«Минно-взрывную травму получил 55-летний мужчина. В городе повреждены жилые здания и территория предприятия», – сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 6 января 2024 в 14:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 января около 10:00 армия РФ из минометов обстреляла город Волчанск на Харьковщине.".