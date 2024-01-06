Взрывы, что слышали в Харькове: подробности от Синегубова
Утром армия РФ нанесла удары между населенными пунктами в Харьковском районе.
Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. По его предварительным данным, оккупанты ударили ракетами С-300.
«На эту минуту – без пострадавших. Осмотр мест попаданий продолжается», — добавил Синегубов.
Напомним, около 10:00 в Харьковской области прогремели по меньшей мере 3 взрыва. Их было слышно и в Харькове. Находиться в укрытиях харьковчан и жителей области призывал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, С-300, синєгубов, удар, Харьков, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Взрывы, что слышали в Харькове: подробности от Синегубова»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 6 января 2024 в 10:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром армия РФ нанесла удары между населенными пунктами в Харьковском районе.".