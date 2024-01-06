Взрывы, что слышали в Харькове: подробности от Синегубова

Утром армия РФ нанесла удары между населенными пунктами в Харьковском районе.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. По его предварительным данным, оккупанты ударили ракетами С-300.

«На эту минуту – без пострадавших. Осмотр мест попаданий продолжается», — добавил Синегубов.

Напомним, около 10:00 в Харьковской области прогремели по меньшей мере 3 взрыва. Их было слышно и в Харькове. Находиться в укрытиях харьковчан и жителей области призывал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.