Вибухи, що чули у Харкові: подробиці від Синєгубова
Вранці армія РФ завдала ударів між населеними пунктами у Харківському районі.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. За його попередніми даними, окупанти вдарили ракетами С-300.
«На цю хвилину – без постраждалих. Огляд місць влучання триває», – додав Синєгубов.
Нагадаємо, близько 10:00 на Харківщині пролунали щонайменше 3 вибухи. Їх було чути й у Харкові. Перебувати в укриттях харків’ян та мешканців області закликав начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, С-300, синєгубов, удар, Харків, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2024 в 10:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці армія РФ завдала ударів між населеними пунктами у Харківському районі.".