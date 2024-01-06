Вибухи, що чули у Харкові: подробиці від Синєгубова

Вранці армія РФ завдала ударів між населеними пунктами у Харківському районі.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. За його попередніми даними, окупанти вдарили ракетами С-300.

«На цю хвилину – без постраждалих. Огляд місць влучання триває», – додав Синєгубов.

Нагадаємо, близько 10:00 на Харківщині пролунали щонайменше 3 вибухи. Їх було чути й у Харкові. Перебувати в укриттях харків’ян та мешканців області закликав начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.