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У Харкові було чутно вибухи: є загроза нових ракетних ударів – Мельник

Суспільство 10:13   06.01.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові було чутно вибухи: є загроза нових ракетних ударів – Мельник

Близько 10:00 у Харківській області пролунали щонайменше 3 вибухи. Їх було чутно і в Харкові.

Перебувати в укриттях харків’ян і жителів області о 09:46 закликав начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

О 10:08 Мельник зазначив, що наразі ракет у повітряному просторі над Харківщиною немає. Однак загроза нових ракетних ударів зберігається.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2024 в 10:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 10:00 у Харківській області пролунали щонайменше 3 вибухи. Їх було чутно і в Харкові.".