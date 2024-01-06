У Харкові було чутно вибухи: є загроза нових ракетних ударів – Мельник
Близько 10:00 у Харківській області пролунали щонайменше 3 вибухи. Їх було чутно і в Харкові.
Перебувати в укриттях харків’ян і жителів області о 09:46 закликав начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.
О 10:08 Мельник зазначив, що наразі ракет у повітряному просторі над Харківщиною немає. Однак загроза нових ракетних ударів зберігається.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вибухи, Мельник, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові було чутно вибухи: є загроза нових ракетних ударів – Мельник»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2024 в 10:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 10:00 у Харківській області пролунали щонайменше 3 вибухи. Їх було чутно і в Харкові.".