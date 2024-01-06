У Харкові було чутно вибухи: є загроза нових ракетних ударів – Мельник

Близько 10:00 у Харківській області пролунали щонайменше 3 вибухи. Їх було чутно і в Харкові.

Перебувати в укриттях харків’ян і жителів області о 09:46 закликав начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

О 10:08 Мельник зазначив, що наразі ракет у повітряному просторі над Харківщиною немає. Однак загроза нових ракетних ударів зберігається.