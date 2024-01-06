В Харькове были слышны взрывы: есть угроза новых ракетных ударов – Мельник

Около 10:00 в Харьковской области прогремели по меньшей мере 3 взрыва. Их было слышно и в Харькове.

Находиться в укрытиях харьковчан и жителей области в 09:46 призвал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

В 10:08 Мельник отметил, что сейчас ракет в воздушном пространстве над Харьковщиной нет. Однако угроза новых ракетных ударов сохраняется.