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В Харькове были слышны взрывы: есть угроза новых ракетных ударов – Мельник

Общество 10:13   06.01.2024
Виктория Яковенко
В Харькове были слышны взрывы: есть угроза новых ракетных ударов – Мельник

Около 10:00 в Харьковской области прогремели по меньшей мере 3 взрыва. Их было слышно и в Харькове.

Находиться в укрытиях харьковчан и жителей области в 09:46 призвал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

В 10:08 Мельник отметил, что сейчас ракет в воздушном пространстве над Харьковщиной нет. Однако угроза новых ракетных ударов сохраняется.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 января 2024 в 10:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 10:00 в Харьковской области прогремели по меньшей мере 3 взрыва. Их было слышно и в Харькове.".