В Харькове были слышны взрывы: есть угроза новых ракетных ударов – Мельник
Около 10:00 в Харьковской области прогремели по меньшей мере 3 взрыва. Их было слышно и в Харькове.
Находиться в укрытиях харьковчан и жителей области в 09:46 призвал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.
В 10:08 Мельник отметил, что сейчас ракет в воздушном пространстве над Харьковщиной нет. Однако угроза новых ракетных ударов сохраняется.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: взрывы, Мельник, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове были слышны взрывы: есть угроза новых ракетных ударов – Мельник»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 6 января 2024 в 10:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 10:00 в Харьковской области прогремели по меньшей мере 3 взрыва. Их было слышно и в Харькове.".