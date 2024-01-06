55-річний чоловік отримав травму внаслідок обстрілу Вовчанська (фото)
Фото: Харківська обласна прокуратура
6 січня близько 10:00 армія РФ з мінометів обстріляла місто Вовчанськ на Харківщині.
«Мінно-вибухову травму отримав 55-річний чоловік. У місті пошкоджені житлові будівлі та територія підприємства», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2024 в 14:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "6 січня близько 10:00 армія РФ з мінометів обстріляла місто Вовчанськ на Харківщині.".