55-річний чоловік отримав травму внаслідок обстрілу Вовчанська (фото)

6 січня близько 10:00 армія РФ з мінометів обстріляла місто Вовчанськ на Харківщині.

«Мінно-вибухову травму отримав 55-річний чоловік. У місті пошкоджені житлові будівлі та територія підприємства», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).