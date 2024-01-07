Live
  • Нд 07.01.2024
    • Харків
  •   -8°С
  • USD 38.04
  • EUR 41.67

Понад 15 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни – Синєгубов

Події 08:56   07.01.2024
Оксана Якушко
Понад 15 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни – Синєгубов Фото: Олена Нагорна

Артилерійських і мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Червона Зоря Богодухівського району; Козача Лопань, Лук’янці Харківського району; Вовчанськ, Бочкове, Бударки Чугуївського району; Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

▪️ Противник завдав авіаційних ударів в районах Вовчанська Чугуївського району; Табаївки, Олександрівки, Петропавлівки, Іванівки, Приколотного та Чугунівки Куп’янського району.

▪️ Близько 10 год окупанти завдали удару по місту Вовчанськ Чугуївського району. Уламкових поранень зазнав 56-річний чоловік, госпіталізований, стан середній. Пошкоджено підприємство, електроопори.

▪️ Близько 10:15 ворог обстріляв Куп’янськ. Пошкоджено приватні будинки, дитсадок. Один житловий будинок зруйновано.

▪️ У результаті ворожого удару КАБом та обстрілу у Вовчанську Чугуївського району пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

▪️ Об 11:00 стався ворожий артилерійський обстріл околиць села Козача Лопань Харківського району. Без потерпілих.

▪️ Близько 13:50 ворог завдав удару біля міста Мерефа Харківського району. Без постраждалих.

▪️ О 14:15 окупанти з міномету обстріляли Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок. Потерпілих немає.

Читайте також: 55-річний чоловік отримав травму внаслідок обстрілу Вовчанська (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Понад 15 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни – Синєгубов
Понад 15 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни – Синєгубов
07.01.2024, 08:56
Чи загрожує Харківщині масштабний наступ РФ з 15 січня – оцінка Машовця
Чи загрожує Харківщині масштабний наступ РФ з 15 січня – оцінка Машовця
06.01.2024, 09:26
Загиблого чоловіка знайшли на пожежі у Харкові
Загиблого чоловіка знайшли на пожежі у Харкові
07.01.2024, 08:31
8 населених пунктів Харківщини зазнали авіаударів росіян – Генштаб ЗСУ
8 населених пунктів Харківщини зазнали авіаударів росіян – Генштаб ЗСУ
07.01.2024, 07:58
Сьогодні 7 січня: яке свято та день в історії
Сьогодні 7 січня: яке свято та день в історії
07.01.2024, 06:00
У ТРЦ в центрі Харкова сталася бійка зі стріляниною: коментар поліції
У ТРЦ в центрі Харкова сталася бійка зі стріляниною: коментар поліції
06.01.2024, 19:36

Новини за темою:

19:38
Росіяни завдали авіаударів по 6 селах Харківської області – Генштаб ЗСУ
08:47
15 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни на Новий рік
20:42
Як ЗСУ знищили в бою колону бронетехніки біля Синьківки на Харківщині (відео)
19:37
12 атак на Синьківку та 15 населених пунктів Харківщини під вогнем – Генштаб
07:58
16 атак росіян біля Синьківки на Харківщині відбили захисники – Генштаб ЗСУ

Ви читали новину: «Понад 15 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2024 в 08:56;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Артилерійських і мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Червона Зоря Богодухівського району; Козача Лопань, Лук’янці Харківського району; Вовчанськ, Бочкове, Бударки Чугуївського району; Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".