Понад 15 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни – Синєгубов

Артилерійських і мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Червона Зоря Богодухівського району; Козача Лопань, Лук’янці Харківського району; Вовчанськ, Бочкове, Бударки Чугуївського району; Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

▪️ Противник завдав авіаційних ударів в районах Вовчанська Чугуївського району; Табаївки, Олександрівки, Петропавлівки, Іванівки, Приколотного та Чугунівки Куп’янського району.

▪️ Близько 10 год окупанти завдали удару по місту Вовчанськ Чугуївського району. Уламкових поранень зазнав 56-річний чоловік, госпіталізований, стан середній. Пошкоджено підприємство, електроопори.

▪️ Близько 10:15 ворог обстріляв Куп’янськ. Пошкоджено приватні будинки, дитсадок. Один житловий будинок зруйновано.

▪️ У результаті ворожого удару КАБом та обстрілу у Вовчанську Чугуївського району пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

▪️ Об 11:00 стався ворожий артилерійський обстріл околиць села Козача Лопань Харківського району. Без потерпілих.

▪️ Близько 13:50 ворог завдав удару біля міста Мерефа Харківського району. Без постраждалих.

▪️ О 14:15 окупанти з міномету обстріляли Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок. Потерпілих немає.