Главные новости Харькова 7.01: авиаудары, обстрелы и 3 штурма под Купянском
Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».
8 населенных пунктов Харьковщины подверглись авиаударам россиян – Генштаб ВСУ
За прошедшие сутки россияне нанесли авиационные удары по населенным пунктам Александровка, Волчанск, Приколотное, Чугуновка, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Табаевка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении украинские защитники отразили 3 атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.
Более 15 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне – Синегубов
Из артиллерии и минометов россияне обстреляли более 15 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Червоная Заря Богодуховского района; Казачья Лопань, Лукьянцы Харьковского района; Волчанск, Бочковое, Бударки Чугуевского района; Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Купянского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиаудар, артилерія, Генштаб ЗСУ, главные новости, миномет, новости, обстрел, обстреляли, Олег Синегубов, россияне, удар, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 7 января 2024 в 09:18;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».".