Главные новости Харькова 6 января: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».
07:00
Ночью на Харьковщине дважды объявляли воздушную тревогу
Впервые – в 23:44. В воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе баллистического вооружения.
Затем сирена звучала в 02.19. Причину тревоги в ВС ВСУ не сообщили.
Утром также объявили воздушную тревогу в регионе, в 05:58. По данным местных мониторинговых каналов, из-за угрозы для Купянского направления. В 06:41 прозвучал отбой.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: ВС, ВСУ, новости, ночь, опасность, отбой, тревога, харьковщина, хроника;
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- • Дата публикации материала: 6 января 2024 в 07:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».".