Главные новости Харькова 6 января: как прошла ночь

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

07:00

Ночью на Харьковщине дважды объявляли воздушную тревогу

Впервые – в 23:44. В воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе баллистического вооружения.

Затем сирена звучала в 02.19. Причину тревоги в ВС ВСУ не сообщили.

Утром также объявили воздушную тревогу в регионе, в 05:58. По данным местных мониторинговых каналов, из-за угрозы для Купянского направления. В 06:41 прозвучал отбой.