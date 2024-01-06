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Главные новости Харькова 6 января: как прошла ночь

Общество 07:00   06.01.2024
Виктория Яковенко
Главные новости Харькова 6 января: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

07:00

Ночью на Харьковщине дважды объявляли воздушную тревогу

Впервые – в 23:44. В воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе баллистического вооружения.

Затем сирена звучала в 02.19. Причину тревоги в ВС ВСУ не сообщили.

Утром также объявили воздушную тревогу в регионе, в 05:58. По данным местных мониторинговых каналов, из-за угрозы для Купянского направления. В 06:41 прозвучал отбой.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 января 2024 в 07:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».".